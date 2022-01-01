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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:59

  Howl написав:keep, кроме IBAN, надо правильно указать и РНОКПП (ИНН) или ЄДРПОУ ;) Их проверяли?
Если да, то уточните у поддержки причину задержки. Хотя по регламенту могут 3 банковских дня мариновать деньги.

та про шо мова? Скунс тільки в оперчас працює, ото сьоогодні після 9:00 вони уйдуть і десь через 2..3 год кудись прийдуть
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:32

  Amethyst написав:Скунс тільки в оперчас працює, ото сьоогодні після 9:00 вони уйдуть і десь через 2..3 год кудись прийдуть

именно так - пришло через ~3 часа
keep
 
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