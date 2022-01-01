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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:59
Howl написав:
keep, кроме IBAN, надо правильно указать и РНОКПП (ИНН) или ЄДРПОУ
Их проверяли?
Если да, то уточните у поддержки причину задержки. Хотя по регламенту могут 3 банковских дня мариновать деньги.
та про шо мова? Скунс тільки в оперчас працює, ото сьоогодні після 9:00 вони уйдуть і десь через 2..3 год кудись прийдуть
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:32
Amethyst написав:
Скунс тільки в оперчас працює, ото сьоогодні після 9:00 вони уйдуть і десь через 2..3 год кудись прийдуть
именно так - пришло через ~3 часа
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keep
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