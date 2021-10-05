Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:59
Howl написав:
keep, кроме IBAN, надо правильно указать и РНОКПП (ИНН) или ЄДРПОУ
Их проверяли?
Если да, то уточните у поддержки причину задержки. Хотя по регламенту могут 3 банковских дня мариновать деньги.
та про шо мова? Скунс тільки в оперчас працює, ото сьоогодні після 9:00 вони уйдуть і десь через 2..3 год кудись прийдуть
Amethyst
Повідомлень: 3071
З нами з: 05.05.21
Подякував: 190 раз.
Подякували: 566 раз.
Профіль
1
7
Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:32
Amethyst написав:
Скунс тільки в оперчас працює, ото сьоогодні після 9:00 вони уйдуть і десь через 2..3 год кудись прийдуть
именно так - пришло через ~3 часа
keep
Повідомлень: 234
З нами з: 20.11.13
Подякував: 222 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:24
С 10 октября по КОКО я так понял СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными... Депозитки не коснулось.
Кто ещё что заметил?
Vorlon
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:32
Vorlon написав:
С 10 октября по КОКО я так понял СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными... Депозитки не коснулось.
Кто ещё что заметил?
Откуда информация? На сайте ничего не нашел об изменениях в тарифах.
lloydbanksua
Повідомлень: 1177
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:32
Vorlon МОЖЕ ТО НА БАНКОМАТ ? АЛЕ ЦЕЙ ТАРИФ ДІЄ ВЖЕ
-VICTOR-
Повідомлень: 7266
З нами з: 15.08.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1314 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:42
lloydbanksua
Что значит откуда?
https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/ -VICTOR-
Ну я по-моему ещё в здравом уме и светлой памяти
Vorlon
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:51
Vorlon
не доглядел. Смс по 17 грн.
Барсик что-то кушать захотел)
lloydbanksua
Повідомлень: 1177
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:52
Vorlon написав:
Кто ещё что заметил?
Зняття готiвки у чужих банкоматах в Українi з карт КоКо (пенсiйна, дебетка) вартуватиме власнику 0,8% вiд суми
Востаннє редагувалось
Alien
в П'ят 09 вер, 2022 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Alien
Повідомлень: 679
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 140 раз.
Профіль
Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:52
По депозитке тоже
8.2. переказ по IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (платіж по вільним реквізитам:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
8.3. переказ на платіжну картку будь-якого банку України:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
J
Повідомлень: 5380
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
712
543756
П'ят 09 вер, 2022 16:41 Vorlon
451
469870
П'ят 09 вер, 2022 16:39 J
495
518908