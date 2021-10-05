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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:59

  Howl написав:keep, кроме IBAN, надо правильно указать и РНОКПП (ИНН) или ЄДРПОУ ;) Их проверяли?
Если да, то уточните у поддержки причину задержки. Хотя по регламенту могут 3 банковских дня мариновать деньги.

та про шо мова? Скунс тільки в оперчас працює, ото сьоогодні після 9:00 вони уйдуть і десь через 2..3 год кудись прийдуть
Amethyst
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Повідомлень: 3071
З нами з: 05.05.21
Подякував: 190 раз.
Подякували: 566 раз.
 
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7
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:32

  Amethyst написав:Скунс тільки в оперчас працює, ото сьоогодні після 9:00 вони уйдуть і десь через 2..3 год кудись прийдуть

именно так - пришло через ~3 часа
keep
 
Повідомлень: 234
З нами з: 20.11.13
Подякував: 222 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:24

С 10 октября по КОКО я так понял СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными... Депозитки не коснулось.

Кто ещё что заметил?
Vorlon
 
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:32

  Vorlon написав:С 10 октября по КОКО я так понял СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными... Депозитки не коснулось.

Кто ещё что заметил?

Откуда информация? На сайте ничего не нашел об изменениях в тарифах.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1177
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:32

Vorlon МОЖЕ ТО НА БАНКОМАТ ? АЛЕ ЦЕЙ ТАРИФ ДІЄ ВЖЕ
-VICTOR-
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Повідомлень: 7266
З нами з: 15.08.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:42

lloydbanksua
Что значит откуда? :shock:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/

-VICTOR-
Ну я по-моему ещё в здравом уме и светлой памяти :D
Vorlon
 
Повідомлень: 10387
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:51

Vorlon не доглядел. Смс по 17 грн. :mrgreen: Барсик что-то кушать захотел)
lloydbanksua
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Повідомлень: 1177
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Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Кто ещё что заметил?

Зняття готiвки у чужих банкоматах в Українi з карт КоКо (пенсiйна, дебетка) вартуватиме власнику 0,8% вiд суми
Востаннє редагувалось Alien в П'ят 09 вер, 2022 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:52

  Vorlon написав:lloydbanksua
Что значит откуда? :shock:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... k-forward/

-VICTOR-
Ну я по-моему ещё в здравом уме и светлой памяти :D

По депозитке тоже


8.2. переказ по IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (платіж по вільним реквізитам:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
8.3. переказ на платіжну картку будь-якого банку України:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
J
 
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