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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:28
а які зміни щодо секції "Зміни до тарифів по продукту "Прийом платежів від населення та обслуговування у Банку" ."
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greenozon
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П'ят 09 вер, 2022 18:16
klug
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