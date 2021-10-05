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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:28
а які зміни щодо секції "Зміни до тарифів по продукту "Прийом платежів від населення та обслуговування у Банку" ."
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greenozon
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:33
keep написав:
отправил СЕП 12 часов назад - все еще нет (очикуе, ИБАН правильный), это нормально? отменить можно?
отправил в 17:15, помнится, раньше до 19 уходил, а этот висит... очень мутно
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cohan
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:42
Vorlon написав:
СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными...
Данный лимит хоть отдельно считается: 3к грн/сутки на р2р и 3к грн/сутки на СЭП. Но этот лимит на р2р идёт только в родном банкинге, а вот если тянуть с карты, то он же не должен входить в этот лимит.
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Howl
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:26
Howl За потягнути нагадайте, будь-ласка. 3/5/6/?
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alibob
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 23:00
Кащей написав: Alien написав: Vorlon написав:
Кто ещё что заметил?
Зняття готiвки у чужих банкоматах в Українi з карт КоКо (пенсiйна, дебетка) вартуватиме власнику 0,8% вiд суми
Без комисии 6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України:
- від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується
- від 3 000,01 грн. 0,5%
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iurii44
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