RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 232233234235

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:28

а які зміни щодо секції "Зміни до тарифів по продукту "Прийом платежів від населення та обслуговування у Банку" ."
greenozon
 
Повідомлень: 14154
З нами з: 01.06.14
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:33

  keep написав:отправил СЕП 12 часов назад - все еще нет (очикуе, ИБАН правильный), это нормально? отменить можно?


отправил в 17:15, помнится, раньше до 19 уходил, а этот висит... очень мутно
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4549
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными...
Данный лимит хоть отдельно считается: 3к грн/сутки на р2р и 3к грн/сутки на СЭП. Но этот лимит на р2р идёт только в родном банкинге, а вот если тянуть с карты, то он же не должен входить в этот лимит.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4718
З нами з: 08.03.18
Подякував: 496 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:26

Howl За потягнути нагадайте, будь-ласка. 3/5/6/?
alibob
 
Повідомлень: 311
З нами з: 31.01.18
Подякував: 129 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 23:00

  Кащей написав:
Alien написав:
  Vorlon написав:Кто ещё что заметил?

Зняття готiвки у чужих банкоматах в Українi з карт КоКо (пенсiйна, дебетка) вартуватиме власнику 0,8% вiд суми

Без комисии 6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України:
- від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується
- від 3 000,01 грн. 0,5%
iurii44
 
Повідомлень: 944
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 23:13

  Howl написав:
  Vorlon написав:СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными...
Данный лимит хоть отдельно считается: 3к грн/сутки на р2р и 3к грн/сутки на СЭП. Но этот лимит на р2р идёт только в родном банкинге, а вот если тянуть с карты, то он же не должен входить в этот лимит.

...что-то мне кажется , что лимиты урежут..и сделают это ближе к 10.10.22 ..это же не тарифы , лимиты хоть каждый день без анонсов могут менять... что-то скунсу явно поплохело ... :roll:
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7267
З нами з: 15.08.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 03:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  iurii44 написав:Без комисии 6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України:
- від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується
- від 3 000,01 грн. 0,5%

Пункт 7.3 (Тариф для карты КоКо Дебет) в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на
території України: 0,8%
Так что снятие налички становится для всех карт в чужих банкоматах платным.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1178
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 232233234235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 44, 45, 46
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
455 470364
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 21:36
nickvp
А-Банк 1 ... 48, 49, 50
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
496 519214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 18:47
Citizen_D
Банк Власний Рахунок 1 ... 70, 71, 72
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
713 544052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 18:16
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.