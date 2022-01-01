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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 18:28

а які зміни щодо секції "Зміни до тарифів по продукту "Прийом платежів від населення та обслуговування у Банку" ."
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:33

  keep написав:отправил СЕП 12 часов назад - все еще нет (очикуе, ИБАН правильный), это нормально? отменить можно?


отправил в 17:15, помнится, раньше до 19 уходил, а этот висит... очень мутно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 21:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными...
Данный лимит хоть отдельно считается: 3к грн/сутки на р2р и 3к грн/сутки на СЭП. Но этот лимит на р2р идёт только в родном банкинге, а вот если тянуть с карты, то он же не должен входить в этот лимит.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 22:26

Howl За потягнути нагадайте, будь-ласка. 3/5/6/?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 23:00

  Кащей написав:
Alien написав:
  Vorlon написав:Кто ещё что заметил?

Зняття готiвки у чужих банкоматах в Українi з карт КоКо (пенсiйна, дебетка) вартуватиме власнику 0,8% вiд суми

Без комисии 6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України:
- від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується
- від 3 000,01 грн. 0,5%
iurii44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 23:13

  Howl написав:
  Vorlon написав:СЭП и p2p через приложение свыше 3000 грн. становятся платными...
Данный лимит хоть отдельно считается: 3к грн/сутки на р2р и 3к грн/сутки на СЭП. Но этот лимит на р2р идёт только в родном банкинге, а вот если тянуть с карты, то он же не должен входить в этот лимит.

...что-то мне кажется , что лимиты урежут..и сделают это ближе к 10.10.22 ..это же не тарифы , лимиты хоть каждый день без анонсов могут менять... что-то скунсу явно поплохело ... :roll:
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 03:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  iurii44 написав:Без комисии 6.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на території України:
- від 0 до 3 000,00 грн. не тарифікується
- від 3 000,01 грн. 0,5%

Пункт 7.3 (Тариф для карты КоКо Дебет) в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах інших банків на
території України: 0,8%
Так что снятие налички становится для всех карт в чужих банкоматах платным.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 07:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  -VICTOR- написав:...что-то мне кажется , что лимиты урежут..и сделают это ближе к 10.10.22
Перейди по ссылке на новость и там новые тарифы, где и указаны эти лимиты.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 07:52

Howl, я щось у новині не знайшов жодної згадки про п2п чужою тягнучкою. Невже без змін?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник, можливо, але як це буде на практиці, то буде видно.
Howl
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