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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 233234235236

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:12

Мене в усій цій історії зі сторонніми р2р ось що бентежить: тариф окремо на чужі р2р ніби не прописаний. Свої р2р описані так як такі що зроблені з використанням запитів у Форвард онлайн. Причому не конкретизовано що під цим мається на увазі. Але останні перекази с використанням чужих р2р сервісів (тягнучок) відбуваються так - замість віконця для вводу ОТП відкривається додаток Форвард онлайн і користувачу пропонується підтвердити оплату натисканням відповідної кнопки з подальшим підтвердженням відбитком пальця. Звідси питання Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
Ні, це 3-D Secure.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:26

Вводят плату за смс информирование в "Депозитке".
Если в приложении отключить смс информирование то будет пуш прилетать, или его Отдельно подключать?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

demichh, по карте необходимо включить SMS-инфо, а в общих настройках мобильного приложения перейти на PUSH. Тогда за SMS брать не будут)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:44

  Howl написав:
  -VICTOR- написав:...что-то мне кажется , что лимиты урежут..и сделают это ближе к 10.10.22
Перейди по ссылке на новость и там новые тарифы, где и указаны эти лимиты.

я маю на увазі що уріжуть і ліміти чужими сервісами р2р
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:51

А может быть стоит в свете новых тарифов открыть Коко для выплат (для снятия Нала в чужих банкоматах)?
Gost2013
 
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  #<1 ... 233234235236
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