|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:12
Мене в усій цій історії зі сторонніми р2р ось що бентежить: тариф окремо на чужі р2р ніби не прописаний. Свої р2р описані так як такі що зроблені з використанням запитів у Форвард онлайн. Причому не конкретизовано що під цим мається на увазі. Але останні перекази с використанням чужих р2р сервісів (тягнучок) відбуваються так - замість віконця для вводу ОТП відкривається додаток Форвард онлайн і користувачу пропонується підтвердити оплату натисканням відповідної кнопки з подальшим підтвердженням відбитком пальця. Звідси питання Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Суб 10 вер, 2022 11:26
Вводят плату за смс информирование в "Депозитке".
Если в приложении отключить смс информирование то будет пуш прилетать, или его Отдельно подключать?
Додано: Суб 10 вер, 2022 11:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
demichh, по карте необходимо включить SMS-инфо, а в общих настройках мобильного приложения перейти на PUSH. Тогда за SMS брать не будут)
Додано: Суб 10 вер, 2022 16:44
Додано: Суб 10 вер, 2022 16:51
А может быть стоит в свете новых тарифов открыть Коко для выплат (для снятия Нала в чужих банкоматах)?
Додано: Нед 11 вер, 2022 08:39
Додано: Нед 11 вер, 2022 09:16
octopus ви плутаєте пенсiйну та дебетову картки з карткою для виплат
Це зовсiм iнший тарифний план. Часто картка випускається вiд платiжної системи ПРОСТIР (хоча кажуть що бувають i МС щоправда МС - лише вiртуальнi натомiсть як ПРОСТIP - фiзичний пластик).
Зараз переглядають цей форум: mogicanin1986 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|