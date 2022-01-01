RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 233234235236

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:12

Мене в усій цій історії зі сторонніми р2р ось що бентежить: тариф окремо на чужі р2р ніби не прописаний. Свої р2р описані так як такі що зроблені з використанням запитів у Форвард онлайн. Причому не конкретизовано що під цим мається на увазі. Але останні перекази с використанням чужих р2р сервісів (тягнучок) відбуваються так - замість віконця для вводу ОТП відкривається додаток Форвард онлайн і користувачу пропонується підтвердити оплату натисканням відповідної кнопки з подальшим підтвердженням відбитком пальця. Звідси питання Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
Alien
 
Повідомлень: 686
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
Ні, це 3-D Secure.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:26

Вводят плату за смс информирование в "Депозитке".
Если в приложении отключить смс информирование то будет пуш прилетать, или его Отдельно подключать?
demichh
 
Повідомлень: 2761
З нами з: 09.12.10
Подякував: 144 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

demichh, по карте необходимо включить SMS-инфо, а в общих настройках мобильного приложения перейти на PUSH. Тогда за SMS брать не будут)
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4734
З нами з: 08.03.18
Подякував: 497 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:44

  Howl написав:
  -VICTOR- написав:...что-то мне кажется , что лимиты урежут..и сделают это ближе к 10.10.22
Перейди по ссылке на новость и там новые тарифы, где и указаны эти лимиты.

я маю на увазі що уріжуть і ліміти чужими сервісами р2р
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7268
З нами з: 15.08.12
Подякував: 393 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:51

А может быть стоит в свете новых тарифов открыть Коко для выплат (для снятия Нала в чужих банкоматах)?
Gost2013
 
Повідомлень: 222
З нами з: 15.09.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:39

  Gost2013 написав:А может быть стоит в свете новых тарифов открыть Коко для выплат (для снятия Нала в чужих банкоматах)?


Додатково за картками «КОКО Кард (дебетова)» та «КОКО Кард (пенсійна)» встановлюється плата за зняття готівки у банкоматах та касах інших банків — 0.8%, а для пенсійної з'являється комісія за зняття готівки:
- за межами України — 1.5% + 15 грн.;
- за зняття готівки у касах Банку понад 50000 грн. на добу — 0.5%;
- у банкоматах Банку понад 5000 грн. на добу — 0.5%.
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3618
З нами з: 16.10.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:16

octopus ви плутаєте пенсiйну та дебетову картки з карткою для виплат
Це зовсiм iнший тарифний план. Часто картка випускається вiд платiжної системи ПРОСТIР (хоча кажуть що бувають i МС щоправда МС - лише вiртуальнi натомiсть як ПРОСТIP - фiзичний пластик).
KOKO КАРД (для виплат)
5. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
5.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах АТ «БАНК ФОРВАРД», банків-партнерів та інших банків в Україні
не тарифікується

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном
послуга не надається
Alien
 
Повідомлень: 686
З нами з: 12.01.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:21

  J написав:По депозитке тоже


8.2. переказ по IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (платіж по вільним реквізитам:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
8.3. переказ на платіжну картку будь-якого банку України:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%

Интересно, суточные лимиты теперь снимут ?
citramon
 
Повідомлень: 563
З нами з: 30.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:39

реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший
VetalUA
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 30.09.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 233234235236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: citramon, oksana--61 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 10, 11, 12
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
117 54583
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 19:22
ihorsic
Альфа-Банк 1 ... 445, 446, 447
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4465 1830690
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 17:52
Кассандра
Райффайзен Банк 1 ... 44, 45, 46
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
455 470840
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 21:36
nickvp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.