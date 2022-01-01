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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:12

Мене в усій цій історії зі сторонніми р2р ось що бентежить: тариф окремо на чужі р2р ніби не прописаний. Свої р2р описані так як такі що зроблені з використанням запитів у Форвард онлайн. Причому не конкретизовано що під цим мається на увазі. Але останні перекази с використанням чужих р2р сервісів (тягнучок) відбуваються так - замість віконця для вводу ОТП відкривається додаток Форвард онлайн і користувачу пропонується підтвердити оплату натисканням відповідної кнопки з подальшим підтвердженням відбитком пальця. Звідси питання Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alien написав:Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
Ні, це 3-D Secure.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:26

Вводят плату за смс информирование в "Депозитке".
Если в приложении отключить смс информирование то будет пуш прилетать, или его Отдельно подключать?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 11:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

demichh, по карте необходимо включить SMS-инфо, а в общих настройках мобильного приложения перейти на PUSH. Тогда за SMS брать не будут)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:44

  Howl написав:
  -VICTOR- написав:...что-то мне кажется , что лимиты урежут..и сделают это ближе к 10.10.22
Перейди по ссылке на новость и там новые тарифы, где и указаны эти лимиты.

я маю на увазі що уріжуть і ліміти чужими сервісами р2р
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:51

А может быть стоит в свете новых тарифов открыть Коко для выплат (для снятия Нала в чужих банкоматах)?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 08:39

  Gost2013 написав:А может быть стоит в свете новых тарифов открыть Коко для выплат (для снятия Нала в чужих банкоматах)?


Додатково за картками «КОКО Кард (дебетова)» та «КОКО Кард (пенсійна)» встановлюється плата за зняття готівки у банкоматах та касах інших банків — 0.8%, а для пенсійної з'являється комісія за зняття готівки:
- за межами України — 1.5% + 15 грн.;
- за зняття готівки у касах Банку понад 50000 грн. на добу — 0.5%;
- у банкоматах Банку понад 5000 грн. на добу — 0.5%.
octopus
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 09:16

octopus ви плутаєте пенсiйну та дебетову картки з карткою для виплат
Це зовсiм iнший тарифний план. Часто картка випускається вiд платiжної системи ПРОСТIР (хоча кажуть що бувають i МС щоправда МС - лише вiртуальнi натомiсть як ПРОСТIP - фiзичний пластик).
KOKO КАРД (для виплат)
5. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
5.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах АТ «БАНК ФОРВАРД», банків-партнерів та інших банків в Україні
не тарифікується

5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном
послуга не надається
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 11:21

  J написав:По депозитке тоже


8.2. переказ по IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (платіж по вільним реквізитам:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
8.3. переказ на платіжну картку будь-якого банку України:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%

Интересно, суточные лимиты теперь снимут ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:39

реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший
VetalUA
 
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