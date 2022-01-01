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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 вер, 2022 10:12
Мене в усій цій історії зі сторонніми р2р ось що бентежить: тариф окремо на чужі р2р ніби не прописаний. Свої р2р описані так як такі що зроблені з використанням запитів у Форвард онлайн. Причому не конкретизовано що під цим мається на увазі. Але останні перекази с використанням чужих р2р сервісів (тягнучок) відбуваються так - замість віконця для вводу ОТП відкривається додаток Форвард онлайн і користувачу пропонується підтвердити оплату натисканням відповідної кнопки з подальшим підтвердженням відбитком пальця. Звідси питання Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
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Alien
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Додано: Суб 10 вер, 2022 10:53
Alien написав:
Чи не вважатиме форвард цю процедуру як зроблену через запит у додатку?
Ні, це 3-D Secure.
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Howl
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Додано: Суб 10 вер, 2022 11:26
Вводят плату за смс информирование в "Депозитке".
Если в приложении отключить смс информирование то будет пуш прилетать, или его Отдельно подключать?
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demichh
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Додано: Суб 10 вер, 2022 11:39
demichh, по карте необходимо включить SMS-инфо, а в общих настройках мобильного приложения перейти на PUSH. Тогда за SMS брать не будут)
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Howl
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:44
Howl написав: -VICTOR- написав:
...что-то мне кажется , что лимиты урежут..и сделают это ближе к 10.10.22
Перейди по ссылке на новость и там новые тарифы, где и указаны эти лимиты.
я маю на увазі що уріжуть і ліміти чужими сервісами р2р
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-VICTOR-
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:51
А может быть стоит в свете новых тарифов открыть Коко для выплат (для снятия Нала в чужих банкоматах)?
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Gost2013
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Додано: Нед 11 вер, 2022 08:39
Gost2013 написав:
А может быть стоит в свете новых тарифов открыть Коко для выплат (для снятия Нала в чужих банкоматах)?
Додатково за картками «КОКО Кард (дебетова)» та «КОКО Кард (пенсійна)» встановлюється плата за зняття готівки у банкоматах та касах інших банків — 0.8%, а для пенсійної з'являється комісія за зняття готівки:
- за межами України — 1.5% + 15 грн.;
- за зняття готівки у касах Банку понад 50000 грн. на добу — 0.5%;
- у банкоматах Банку понад 5000 грн. на добу — 0.5%.
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octopus
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Додано: Нед 11 вер, 2022 09:16
octopus
ви плутаєте пенсiйну та дебетову картки з карткою для виплат
Це зовсiм iнший тарифний план. Часто картка випускається вiд платiжної системи ПРОСТIР (хоча кажуть що бувають i МС щоправда МС - лише вiртуальнi натомiсть як ПРОСТIP - фiзичний пластик).
KOKO КАРД (для виплат)
5. Плата за видачу готівкових грошових коштів:
5.1. в банкоматах та пунктах видачі готівки/касах АТ «БАНК ФОРВАРД», банків-партнерів та інших банків в Україні
не тарифікується
5.2. в банкоматах та пунктах видачі готівки за кордоном
послуга не надається
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Alien
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Додано: Нед 11 вер, 2022 11:21
J написав:
По депозитке тоже
8.2. переказ по IBAN на рахунки, відкриті в інших банках України (платіж по вільним реквізитам:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
8.3. переказ на платіжну картку будь-якого банку України:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
Интересно, суточные лимиты теперь снимут ?
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citramon
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Додано: Нед 11 вер, 2022 12:39
реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший
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VetalUA
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nickvp
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