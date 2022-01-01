RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 234235236237

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:43

Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?
citramon
 
Повідомлень: 564
З нами з: 30.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:46

  VetalUA написав:реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший

Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
Vorlon
 
Повідомлень: 10388
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 234235236237
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 445, 446, 447
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4466 1830834
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 14:00
mihasik
ПроКредит Банк 1 ... 10, 11, 12
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
117 54599
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 19:22
ihorsic
Райффайзен Банк 1 ... 44, 45, 46
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
455 470862
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 вер, 2022 21:36
nickvp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4467)
11.09.2022 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.