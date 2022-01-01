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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 вер, 2022 12:43
Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?
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citramon
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:46
VetalUA написав:
реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший
Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
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Vorlon
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:14
Vorlon написав: VetalUA написав:
реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший
Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
к сожалению так и есть(( подтвердили в поддержке
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VetalUA
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