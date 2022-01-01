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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:43

Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?
citramon
 
Повідомлень: 564
З нами з: 30.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:46

  VetalUA написав:реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший

Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
Vorlon
 
Повідомлень: 10388
З нами з: 14.06.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:14

  Vorlon написав:
  VetalUA написав:реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший

Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
к сожалению так и есть(( подтвердили в поддержке
VetalUA
 
Повідомлень: 1035
З нами з: 30.09.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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