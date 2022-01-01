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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 вер, 2022 12:43
Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?
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Додано: Нед 11 вер, 2022 13:46
VetalUA написав:
реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший
Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
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Vorlon
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Додано: Нед 11 вер, 2022 22:14
Vorlon написав: VetalUA написав:
реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший
Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
к сожалению так и есть(( подтвердили в поддержке
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VetalUA
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Додано: Пон 12 вер, 2022 11:22
Коллеги, подскажите. Если забыл карточку форварда в банкомате ПриватБанка - придет какое-то уведомление после инкассации банкомата?
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arkavs
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:03
arkavs написав:
Коллеги, подскажите. Если забыл карточку форварда в банкомате ПриватБанка - придет какое-то уведомление после инкассации банкомата?
Повідомлення про що? Приват не повертає забуті картки з банкоматів - це і дорого, і не безпечено - такі картки вважаються скомпрометованими. Тому блокуйте картку у форварді та перевипускайте нову
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Alien
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:09
Alien написав:
Повідомлення про що? Приват не повертає забуті картки з банкоматів - це і дорого, і не безпечено - такі картки вважаються скомпрометованими. Тому блокуйте картку у форварді та перевипускайте нову
Дякую за відповідь. Заблокував звичайно. Але вважав, що власник банкомату якось повідомляє банк-эмітент знайденого пластика
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arkavs
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:17
arkavs написав: Alien написав:
Повідомлення про що? Приват не повертає забуті картки з банкоматів - це і дорого, і не безпечено - такі картки вважаються скомпрометованими. Тому блокуйте картку у форварді та перевипускайте нову
Дякую за відповідь. Заблокував звичайно. Але вважав, що власник банкомату якось повідомляє банк-эмітент знайденого пластика
Колись дуже давно процедура повернення забутих карток ніби навіть була, але пізніше банки від цього відмовились. Дорого. Та й відповідати за втрату даних нікому не охота. Вирішили що банк власник банкомату просто чужі забуті картки знищує, а емітент робить перевипуск, часто з санкціями по відношенню до забудькуватого клієнта
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:23
Якщо картка іменна, деякі банки після заяви повертають власнику.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:39
arkavs написав:
Коллеги, подскажите. Если забыл карточку форварда в банкомате ПриватБанка - придет какое-то уведомление после инкассации банкомата?
Аналогічно залишив депозитку, перевипустили безкоштовно
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Додано: Пон 12 вер, 2022 12:45
Я смотрю тут куча самоубийц... Использовать карты Форварда в банкоматах, зная что перевыпуск может не случиться из-за отсутствия пластика...
Зачем, когда есть много других банков для этого?
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Vorlon
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