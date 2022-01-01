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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 12:43

Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?
citramon
 
Повідомлень: 564
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 13:46

  VetalUA написав:реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший

Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
Vorlon
 
Повідомлень: 10390
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Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:14

  Vorlon написав:
  VetalUA написав:реально свифтом из зарубежа грн счет пополнить? курс карточный хороший

Свифт пополняет счёт, а не карту. Поэтому будет применён курс НБУ или похожий на него, а не карточный.
к сожалению так и есть(( подтвердили в поддержке
VetalUA
 
Повідомлень: 1035
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:22

Форвард Банк Forward Bank

Коллеги, подскажите. Если забыл карточку форварда в банкомате ПриватБанка - придет какое-то уведомление после инкассации банкомата?
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:03

  arkavs написав:Коллеги, подскажите. Если забыл карточку форварда в банкомате ПриватБанка - придет какое-то уведомление после инкассации банкомата?

Повідомлення про що? Приват не повертає забуті картки з банкоматів - це і дорого, і не безпечено - такі картки вважаються скомпрометованими. Тому блокуйте картку у форварді та перевипускайте нову
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:09

  Alien написав:Повідомлення про що? Приват не повертає забуті картки з банкоматів - це і дорого, і не безпечено - такі картки вважаються скомпрометованими. Тому блокуйте картку у форварді та перевипускайте нову

Дякую за відповідь. Заблокував звичайно. Але вважав, що власник банкомату якось повідомляє банк-эмітент знайденого пластика
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:17

  arkavs написав:
  Alien написав:Повідомлення про що? Приват не повертає забуті картки з банкоматів - це і дорого, і не безпечено - такі картки вважаються скомпрометованими. Тому блокуйте картку у форварді та перевипускайте нову

Дякую за відповідь. Заблокував звичайно. Але вважав, що власник банкомату якось повідомляє банк-эмітент знайденого пластика

Колись дуже давно процедура повернення забутих карток ніби навіть була, але пізніше банки від цього відмовились. Дорого. Та й відповідати за втрату даних нікому не охота. Вирішили що банк власник банкомату просто чужі забуті картки знищує, а емітент робить перевипуск, часто з санкціями по відношенню до забудькуватого клієнта
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо картка іменна, деякі банки після заяви повертають власнику.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:39

  arkavs написав:Коллеги, подскажите. Если забыл карточку форварда в банкомате ПриватБанка - придет какое-то уведомление после инкассации банкомата?

Аналогічно залишив депозитку, перевипустили безкоштовно
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:45

Я смотрю тут куча самоубийц... Использовать карты Форварда в банкоматах, зная что перевыпуск может не случиться из-за отсутствия пластика...

Зачем, когда есть много других банков для этого?
Vorlon
 
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