Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 20:06
Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!
Додано: Пон 12 вер, 2022 20:25
с Ощадного нужно кинуть на карту, а потом уже проводить p2p на карты других банков?
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