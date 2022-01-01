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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:06

  citramon написав:Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?

Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2825
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:25

с Ощадного нужно кинуть на карту, а потом уже проводить p2p на карты других банков?
emeta
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Повідомлень: 1934
З нами з: 19.03.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:45

  Support BForward написав:
  citramon написав:Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?

Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!


У меня есть только КокоДебет.
Была оформлена с год назад в кредитном центре.
С кокоДебет был открыт депозит, возврат депозита будет не кокоДебет согласно договора.
Как мне получить карту для выплат и изменить выплату заканчивающегося депо на нее? Ее могут выдать в кредитном центре ?
citramon
 
Повідомлень: 565
З нами з: 30.07.13
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