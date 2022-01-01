Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 20:06
Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!
Додано: Пон 12 вер, 2022 20:25
с Ощадного нужно кинуть на карту, а потом уже проводить p2p на карты других банков?
Додано: Пон 12 вер, 2022 21:45
У меня есть только КокоДебет.
Была оформлена с год назад в кредитном центре.
С кокоДебет был открыт депозит, возврат депозита будет не кокоДебет согласно договора.
Как мне получить карту для выплат и изменить выплату заканчивающегося депо на нее? Ее могут выдать в кредитном центре ?
|