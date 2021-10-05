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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:06

  citramon написав:Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?

Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!
Support BForward
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 20:25

с Ощадного нужно кинуть на карту, а потом уже проводить p2p на карты других банков?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 21:45

  Support BForward написав:
  citramon написав:Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?

Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!


У меня есть только КокоДебет.
Была оформлена с год назад в кредитном центре.
С кокоДебет был открыт депозит, возврат депозита будет не кокоДебет согласно договора.
Как мне получить карту для выплат и изменить выплату заканчивающегося депо на нее? Ее могут выдать в кредитном центре ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 09:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Начебто так...
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та в межах 12,5 тис. грн на кожні 7 календарних днів з усіх рахунків клієнта, відкритих у банку за кордоном.

Ліміти на операції в системі Forward Online:
по платіжних картках:
через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 6000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
«На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» (між будь-якими картками будь-яких банків) - на рівні 7000 грн на добу.
за поточними рахунками:
через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
ліміти на виплату з поточних рахунків через СЕП на рівні 5000 грн.
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень.
Операції по рахункам всередині банку - погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень.
Incasso
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:31

  citramon написав:
  Support BForward написав:
  citramon написав:Support BForward
Какие есть варианты забрать без комиссии безналом закончившийся депозит после изменения тарифов 10 октября?
полноценного отделения с кассой в городе нет.
Только по 3 тис Сепом и п2п в сутки ?

Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!


У меня есть только КокоДебет.
Была оформлена с год назад в кредитном центре.
С кокоДебет был открыт депозит, возврат депозита будет не кокоДебет согласно договора.
Как мне получить карту для выплат и изменить выплату заканчивающегося депо на нее? Ее могут выдать в кредитном центре ?

Добрий день! Для оформлення Коко кард (для виплат)та підписання ДУ до договору банківського вкладу щодо зміни рахунка для виплат суми депозиту Вам необхідно звернутися до кредитного центру або відділення банку до дати закінчення строку дії депозиту.
Або Ви можете оформити Коко кард (для виплат) після закінчення строку дії депозиту і без комісії перерахувати на неї кошти в Інтернет-банку зі своєї картки Коко кард (дебетова).
Вдалого дня!
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 06:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прошу підказати, треба перерахувати кошти «На вільні реквізити». Маю картку КОКО КАРД (для виплат) та дві картки КОКО КАРД (Дебетова картка), тобто на добу максимально 7000 грн х 3 = 21000 грн, через 24 години можу повторювати і так скільки треба разів? Наперед дякую.
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