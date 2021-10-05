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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:29

  any4key написав:Підскажіть, чи можливо віддалено закрити карткові рахунки?

Нажаль ні, тільки відділення.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:44

Впали бонусні ставки по акції +/ ++/ +++

 0,671% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
1»,
 1,663% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
 4,775% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
++»,
 9,250% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок
+++».

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

але в то й же час змінились і депозитні %%
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:49

greenozon Дякую, на скільки пам'ятаю раніше на кожну картку був свій рахунок (UA...), тепер бачу у всіх один. Тому й стало питання.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 09:59

VASH
кожна картка має мати свій унікальний номер IBAN (UA...)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:26

greenozon сегодня получил первый бонус по +++
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

По новым тарифам, например, перевод по ибан до 3000 не тарифицируется. Это за один раз, день, месяц?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:51

  Support BForward написав:
  citramon написав:
  Support BForward написав:Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!


У меня есть только КокоДебет.
Была оформлена с год назад в кредитном центре.
С кокоДебет был открыт депозит, возврат депозита будет не кокоДебет согласно договора.
Как мне получить карту для выплат и изменить выплату заканчивающегося депо на нее? Ее могут выдать в кредитном центре ?

Добрий день! Для оформлення Коко кард (для виплат)та підписання ДУ до договору банківського вкладу щодо зміни рахунка для виплат суми депозиту Вам необхідно звернутися до кредитного центру або відділення банку до дати закінчення строку дії депозиту.
Або Ви можете оформити Коко кард (для виплат) після закінчення строку дії депозиту і без комісії перерахувати на неї кошти в Інтернет-банку зі своєї картки Коко кард (дебетова).
Вдалого дня!


Подскажите еще пожалуйста по тарифу KOKO КАРД (для виплат) с 10,10,22

3.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок не тарифікується
11. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують
суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов
надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання
кредитних коштів на власні потреби
50,00 грн.,
але не більше суми такого
безготівкового зарахування

не противоречат ли эти пункты 3.1 и 11 друг другу ? действительно ди перевод с KOKO КАРД (Дебетова картка) на KOKO КАРД (для виплат) будет бесплатным ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 10:59

  andreyiskra написав:По новым тарифам, например, перевод по ибан до 3000 не тарифицируется. Это за один раз, день, месяц?


день (доба)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:07

Support BForward

Підкажіть будь ласка чому в веб ІБ банку було забрано пункт "Поставити запитання" ?

ось як зараз це виглядає - https://ibb.co/JKDLMJz

в то й же самий час такий пункт є в мобільному додатку

Інколи треба написати листа в підтримку і прикріпити скрін із помилкою, зараз же таку можливість забрали, чому?

Прошу передати це питання відповідним працівникам і вернути потрібний функціонал назад, дякую
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 11:21

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:По новым тарифам, например, перевод по ибан до 3000 не тарифицируется. Это за один раз, день, месяц?


день (доба)

це 24 години сек в сек
Amethyst
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