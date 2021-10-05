0,671% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1», 1,663% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 4,775% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 9,250% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
Support BForward написав:Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено. Вдалого дня та мирного неба!
У меня есть только КокоДебет. Была оформлена с год назад в кредитном центре. С кокоДебет был открыт депозит, возврат депозита будет не кокоДебет согласно договора. Как мне получить карту для выплат и изменить выплату заканчивающегося депо на нее? Ее могут выдать в кредитном центре ?
Добрий день! Для оформлення Коко кард (для виплат)та підписання ДУ до договору банківського вкладу щодо зміни рахунка для виплат суми депозиту Вам необхідно звернутися до кредитного центру або відділення банку до дати закінчення строку дії депозиту. Або Ви можете оформити Коко кард (для виплат) після закінчення строку дії депозиту і без комісії перерахувати на неї кошти в Інтернет-банку зі своєї картки Коко кард (дебетова). Вдалого дня!
Подскажите еще пожалуйста по тарифу KOKO КАРД (для виплат) с 10,10,22
3.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок не тарифікується 11. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання кредитних коштів на власні потреби 50,00 грн., але не більше суми такого безготівкового зарахування
не противоречат ли эти пункты 3.1 и 11 друг другу ? действительно ди перевод с KOKO КАРД (Дебетова картка) на KOKO КАРД (для виплат) будет бесплатным ?