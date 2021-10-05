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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:53

  Support BForward написав:
  citramon написав:
  Support BForward написав:Вітаю! Виплата депозиту клієнтам банку відбувається на картку для виплат. Там комісії не передбачено.
Вдалого дня та мирного неба!


У меня есть только КокоДебет.
Была оформлена с год назад в кредитном центре.
С кокоДебет был открыт депозит, возврат депозита будет не кокоДебет согласно договора.
Как мне получить карту для выплат и изменить выплату заканчивающегося депо на нее? Ее могут выдать в кредитном центре ?

Добрий день! Для оформлення Коко кард (для виплат)та підписання ДУ до договору банківського вкладу щодо зміни рахунка для виплат суми депозиту Вам необхідно звернутися до кредитного центру або відділення банку до дати закінчення строку дії депозиту.
Або Ви можете оформити Коко кард (для виплат) після закінчення строку дії депозиту і без комісії перерахувати на неї кошти в Інтернет-банку зі своєї картки Коко кард (дебетова).
Вдалого дня!


Подскажите еще пожалуйста по тарифу KOKO КАРД (для виплат) с 10,10,22

3.1. Комісія за зарахування безготівкових коштів на Рахунок не тарифікується
11. Комісія за безготівкове зарахування грошових коштів, що перевищують
суму Заборгованості за Кредитним договором, укладеним відповідно до Умов
надання та обслуговування кредитів Банку, що передбачають надання
кредитних коштів на власні потреби
50,00 грн.,
але не більше суми такого
безготівкового зарахування

не противоречат ли эти пункты 3.1 и 11 друг другу ? действительно ди перевод с KOKO КАРД (Дебетова картка) на KOKO КАРД (для виплат) будет бесплатным ?[/quote]

Добрий день! На картку для виплат і на дебетну кредитний ліміт відсутній
Тобто, цей пункт не відповідає дебетним продуктам.
Гарного та спокійного дня!
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вітаю. Підкажіть, хто в курсі ,якими додатками ще можна тягнути кошти з Форварда?(знаю про Альфа Моно). Необанком можливо?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:23

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть, хто в курсі ,якими додатками ще можна тягнути кошти з Форварда?(знаю про Альфа Моно). Необанком можливо?

Тягнути можна будь-яким р2р-сервісом, до 7К/24ч
Но багато сервісів беруть за це коміс. Треба тестити.
Див. https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:40

Support BForward

Тобто зарахування на Карту для виплат без комісії?
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Gost2013 написав:обто зарахування на Карту для виплат без комісії

Так.
Support BForward
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:11

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:По новым тарифам, например, перевод по ибан до 3000 не тарифицируется. Это за один раз, день, месяц?


день (доба)

хто сказав ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Amethyst написав:Тягнути можна будь-яким р2р-сервісом, до 7К/24ч


Якщо тягнути зовнішнім сервісом, то Форвард комісію не стягне?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вітаю. Тягнув Ізі додатком кошти з Форварда. В підсумку з Форварда списало, а на Ізі не надійшло. У когось було подібне? Форвард каже, що кошти відправлені, а Ізі підтримка каже, що нічого не надходило.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:15

  J написав:
  greenozon написав:
  andreyiskra написав:По новым тарифам, например, перевод по ибан до 3000 не тарифицируется. Это за один раз, день, месяц?


день (доба)

хто сказав ?

Це прописано у тарифах.
lloydbanksua
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