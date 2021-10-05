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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:20

lara_08 Таж проблема, ні з смартфона, ні з комп'ютера
VASH
 
Повідомлень: 521
З нами з: 26.10.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:32

  greenozon написав:VASH
кожна картка має мати свій унікальний номер IBAN (UA...)

Сличить у себе, у мене став ЄДИНИЙ
VASH
 
Повідомлень: 521
З нами з: 26.10.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 238239240241
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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