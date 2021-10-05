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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:20
lara_08 Таж проблема, ні з смартфона, ні з комп'ютера
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VASH
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:32
greenozon написав:VASH
кожна картка має мати свій унікальний номер IBAN (UA...)
Сличить у себе, у мене став ЄДИНИЙ
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VASH
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:51
lloydbanksua написав:
Це прописано у тарифах.
Я не нашел такого. Прочитал и понял что по 3000 можно ИБАНить сколько угодно раз подряд
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andreyiskra
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Додано: Чет 15 вер, 2022 09:08
andreyiskra написав: lloydbanksua написав:
Це прописано у тарифах.
Я не нашел такого. Прочитал и понял что по 3000 можно ИБАНить сколько угодно раз подряд
Конечно можете, только свыше будет с комиссией) Там есть сноска, в которой подробно разъясняется, что этот лимит суточный.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 15 вер, 2022 09:52
VASH написав: greenozon написав:VASH
кожна картка має мати свій унікальний номер IBAN (UA...)
Сличить у себе, у мене став ЄДИНИЙ
вчра спеціально заходив і дивився IBAN-и свого зоопарку карток - усі різні!
може у вас картки як додаткові чи щось таке, не може бути щоб каркти різного типу мали однокові номери рахунків, може якийсь збій, спробуйте в моб. додатку ще подивитись
якщо і там однакові - однозначно збій і піднімайте питання із банком
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greenozon
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Додано: Чет 15 вер, 2022 10:07
Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть, хто в курсі ,якими додатками ще можна тягнути кошти з Форварда?(знаю про Альфа Моно). Необанком можливо?
Тягнути можна будь-яким р2р-сервісом, до 7К/24ч
Не, не 24ч, а календарные сутки.
Тянуть можно с каждой карты до 7к/сутки
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mustbe
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