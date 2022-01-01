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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:11
Кащей написав:
Фарсик резко понизил курсы покупки валюты. Теперь по рыночному валюту не заберёшь
Что он понизил ? да еще и резко? На сайте прием нала 41.2 Из 42 банков только у 8 прием выше.Не нагнетайте.
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THB
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:03
THB написав: Кащей написав:
Фарсик резко понизил курсы покупки валюты. Теперь по рыночному валюту не заберёшь
Что он понизил ? да еще и резко? На сайте прием нала 41.2 Из 42 банков только у 8 прием выше.Не нагнетайте.
Странно, час назад в приложении было 36.ХХ
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Кащей
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:02
Кащей написав: THB написав: Кащей написав:
Фарсик резко понизил курсы покупки валюты. Теперь по рыночному валюту не заберёшь
Что он понизил ? да еще и резко? На сайте прием нала 41.2 Из 42 банков только у 8 прием выше.Не нагнетайте.
Странно, час назад в приложении было 36.ХХ
так онлайн оно у всех 36,6 , НБУ не велит
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cohan
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:01
cohan написав:
так онлайн оно у всех 36,6 , НБУ не велит
Нi там саме у додатку де вказанi курси по яким ще нещодавно реально було обмiняти кошти з валютних рахункiв (у випадку вiдсутностi реальних баксiв у касi вiддiлення) вранцi замiсть звичайних 40+ свiтило 36+. Бачив це на власнi очi - потiм пофiксили
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Alien
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