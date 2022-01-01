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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:11

  Кащей написав:Фарсик резко понизил курсы покупки валюты. Теперь по рыночному валюту не заберёшь

Что он понизил ? да еще и резко? На сайте прием нала 41.2 Из 42 банков только у 8 прием выше.Не нагнетайте.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:03

  THB написав:
  Кащей написав:Фарсик резко понизил курсы покупки валюты. Теперь по рыночному валюту не заберёшь

Что он понизил ? да еще и резко? На сайте прием нала 41.2 Из 42 банков только у 8 прием выше.Не нагнетайте.

Странно, час назад в приложении было 36.ХХ
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:02

  Кащей написав:
  THB написав:
  Кащей написав:Фарсик резко понизил курсы покупки валюты. Теперь по рыночному валюту не заберёшь

Что он понизил ? да еще и резко? На сайте прием нала 41.2 Из 42 банков только у 8 прием выше.Не нагнетайте.

Странно, час назад в приложении было 36.ХХ


так онлайн оно у всех 36,6 , НБУ не велит
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  cohan написав:так онлайн оно у всех 36,6 , НБУ не велит

Нi там саме у додатку де вказанi курси по яким ще нещодавно реально було обмiняти кошти з валютних рахункiв (у випадку вiдсутностi реальних баксiв у касi вiддiлення) вранцi замiсть звичайних 40+ свiтило 36+. Бачив це на власнi очi - потiм пофiксили
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:17

А есть ли лимит на покупки? Я задумал снимать нал в аптеке. Проходит как покупка
andreyiskra
 
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andreyiskra с кред и в грейсе?

https://forward-bank.com/faq/#faq656733 :
Добове обмеження в операціях по картках.

Обмеження на видаткові операції по картках встановлене Банком:

для зняття готівки в АТМ (банкомат) – 15 000 грн.;
на розрахунок в мережі Інтернеті і на безготівковий розрахунок в торговій мережі – 50 000 грн .
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 03:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прилег фарсик.и приложение и ИБ не показывают карты.может утром- днем пофиксят
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 07:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

korzviktor20 написав:Прилег фарсик.и приложение и ИБ не показывают карты.может утром- днем пофиксят
Вже пофіксили :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:12

Поповнення (тянучка) з карт інших банків не працює, видає помилку.
А я хотів Барсика трохи підкормити. :(
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:27

  Striker написав:Поповнення (тянучка) з карт інших банків не працює, видає помилку.
А я хотів Барсика трохи підкормити. :(

Не треба Барсика підгодовувати, у нього розлади шлунку, він горошками ходить. Треба на лікувальному голодуванні потримати.
AndriyQ
 
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