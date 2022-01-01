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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 240241242243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:32

nord Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.
Ltava
 
Повідомлень: 62
З нами з: 12.07.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:04

  Ltava написав:nord Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.

Аналогично. Отлистали 100 тыс. без шума и пыли. Клиент дышит.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 30.08.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:31

  Кащей написав:
  Ltava написав:nord Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.

Аналогично. Отлистали 100 тыс. без шума и пыли. Клиент дышит.

Дышит не хуже других. :wink:
nord
 
Повідомлень: 115
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 240241242243
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