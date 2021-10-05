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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 вер, 2022 12:32
nord Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.
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Ltava
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:04
Ltava написав:nord
Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.
Аналогично. Отлистали 100 тыс. без шума и пыли. Клиент дышит.
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Кащей
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Додано: Пон 19 вер, 2022 16:31
Кащей написав: Ltava написав:nord
Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.
Аналогично. Отлистали 100 тыс. без шума и пыли. Клиент дышит.
Дышит не хуже других.
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nord
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Додано: Вів 20 вер, 2022 08:41
У всех в личном кабинете,в веб версии, в активностях все покупки в магазинах обзываются как перевод средств? К чему готовятся?
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korzviktor20
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:40
korzviktor20 написав:
У всех в личном кабинете,в веб версии, в активностях все покупки в магазинах обзываются как перевод средств? К чему готовятся?
В приложении при снятии в банкомате тоже пишет перевод
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arkavs
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:34
korzviktor20 написав:
У всех в личном кабинете,в веб версии, в активностях все покупки в магазинах обзываются как перевод средств? К чему готовятся?
У меня так. Не обращал внимания. А в чем подвох?
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nord
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Додано: Вів 20 вер, 2022 17:54
Сегодня снимал в банкомате приватбанка 800 и 700 грн.
Смотрю выписку -741.30 и -847.20
итого минус 88.5
вроде тех поддержка говорит мол сумма блокируется и потом возвращается - но такого я ранее не наблюдал, и причем непонятна сумма которую заблокировали.
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vpchelko
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Додано: Вів 20 вер, 2022 18:17
vpchelko написав:
Сегодня снимал в банкомате приватбанка 800 и 700 грн.
Смотрю выписку -741.30 и -847.20
итого минус 88.5
вроде тех поддержка говорит мол сумма блокируется и потом возвращается - но такого я ранее не наблюдал, и причем непонятна сумма которую заблокировали.
Имхо, но форвард больше не подходит для снятия налички в банкоматах, особенно после введения новых тарифов с 10 октября.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 20 вер, 2022 19:01
nord написав: korzviktor20 написав:
У всех в личном кабинете,в веб версии, в активностях все покупки в магазинах обзываются как перевод средств? К чему готовятся?
У меня так. Не обращал внимания. А в чем подвох?
Если сделать покупку свыше 3к гривен, а это не так уж и редкое сегодня явление, теоретически снимут комиссию, см.пост выше)
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korzviktor20
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