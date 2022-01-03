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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:32

nord Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.
Ltava
 
Повідомлень: 62
З нами з: 12.07.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:04

  Ltava написав:nord Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.

Аналогично. Отлистали 100 тыс. без шума и пыли. Клиент дышит.
Кащей
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Повідомлень: 1467
З нами з: 30.08.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:31

  Кащей написав:
  Ltava написав:nord Зранку без проблем одержала через касу 100 тис.грн. з депозиту, що закінчився. Решту перекинула на картки. Так що поки все добре.

Аналогично. Отлистали 100 тыс. без шума и пыли. Клиент дышит.

Дышит не хуже других. :wink:
nord
 
Повідомлень: 116
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 08:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

У всех в личном кабинете,в веб версии, в активностях все покупки в магазинах обзываются как перевод средств? К чему готовятся?
korzviktor20
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Повідомлень: 116
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:40

  korzviktor20 написав:У всех в личном кабинете,в веб версии, в активностях все покупки в магазинах обзываются как перевод средств? К чему готовятся?

В приложении при снятии в банкомате тоже пишет перевод
arkavs
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Повідомлень: 449
З нами з: 11.06.15
Подякував: 822 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:34

  korzviktor20 написав:У всех в личном кабинете,в веб версии, в активностях все покупки в магазинах обзываются как перевод средств? К чему готовятся?

У меня так. Не обращал внимания. А в чем подвох?
nord
 
Повідомлень: 116
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня снимал в банкомате приватбанка 800 и 700 грн.
Смотрю выписку -741.30 и -847.20

итого минус 88.5

вроде тех поддержка говорит мол сумма блокируется и потом возвращается - но такого я ранее не наблюдал, и причем непонятна сумма которую заблокировали.
vpchelko
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Повідомлень: 604
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:17

  vpchelko написав:Сегодня снимал в банкомате приватбанка 800 и 700 грн.
Смотрю выписку -741.30 и -847.20

итого минус 88.5

вроде тех поддержка говорит мол сумма блокируется и потом возвращается - но такого я ранее не наблюдал, и причем непонятна сумма которую заблокировали.

Имхо, но форвард больше не подходит для снятия налички в банкоматах, особенно после введения новых тарифов с 10 октября.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:01

  nord написав:
  korzviktor20 написав:У всех в личном кабинете,в веб версии, в активностях все покупки в магазинах обзываются как перевод средств? К чему готовятся?

У меня так. Не обращал внимания. А в чем подвох?

Если сделать покупку свыше 3к гривен, а это не так уж и редкое сегодня явление, теоретически снимут комиссию, см.пост выше)
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 05:59

Подскажите, после 10.10, если делать р2р перевод с карты сторонним сервисом, то свыше 3000 грн будет комиссия или остаются действующие лимиты?
anikola13
 
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