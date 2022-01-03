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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 08:51
anikola13 написав:
Подскажите, после 10.10, если делать р2р перевод с карты сторонним сервисом, то свыше 3000 грн будет комиссия или остаются действующие лимиты?
Свыше 3000 грн. будет комиссия. Лимит суточный.
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