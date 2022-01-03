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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 08:51
anikola13 написав:
Подскажите, после 10.10, если делать р2р перевод с карты сторонним сервисом, то свыше 3000 грн будет комиссия или остаются действующие лимиты?
Свыше 3000 грн. будет комиссия. Лимит суточный.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 11:49
lloydbanksua написав:
Свыше 3000 грн. будет комиссия. Лимит суточный.
Они еще могут считать суточный лимит, как угодно...
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:01
lloydbanksua написав: anikola13 написав:
Подскажите, после 10.10, если делать р2р перевод с карты сторонним сервисом, то свыше 3000 грн будет комиссия или остаются действующие лимиты?
Свыше 3000 грн. будет комиссия. Лимит суточный.
Думаю там не так все однозначно. Сам тариф матиме таке формулювання:
3. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online) в межах залишку на Рахунку 1 :
...
3.3. переказ на платіжну картку будь-якого банку України:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
...
Особисто у мене виникають питання щодо саме отих ось згадок про електроннi розпорядження (МБ Forward Online). Використання стороннiх манiсендiв як би таким не вважаються. Тому менi бачиться що на сьогоднi дати вiдповiдь на питання як буде тарифiкуватись робота чужих "тагячок" мабудь що нiхто не зможе i достеменно це взнати можна буде лише на практицi пiсля настання 10.10.2022
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