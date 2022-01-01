Свыше 3000 грн. будет комиссия. Лимит суточный.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 08:51
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 21 вер, 2022 12:01
Думаю там не так все однозначно. Сам тариф матиме таке формулювання:
Особисто у мене виникають питання щодо саме отих ось згадок про електроннi розпорядження (МБ Forward Online). Використання стороннiх манiсендiв як би таким не вважаються. Тому менi бачиться що на сьогоднi дати вiдповiдь на питання як буде тарифiкуватись робота чужих "тагячок" мабудь що нiхто не зможе i достеменно це взнати можна буде лише на практицi пiсля настання 10.10.2022
Додано: Сер 21 вер, 2022 19:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
Новый прикол - теперь снятие налички проводят по счету по максимально возможному сроку - 3 дня. Так что хз как они комиссию могут считать - с большой вероятностью по дате проводки - так что существует большой шанс попасть на максимально возможную комиссию, можно снимать 3 дня вроде по суточному лимиту, а потом спишут все за 1 день, как будто снял 9тыс за день.
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