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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:51

  anikola13 написав:Подскажите, после 10.10, если делать р2р перевод с карты сторонним сервисом, то свыше 3000 грн будет комиссия или остаются действующие лимиты?

Свыше 3000 грн. будет комиссия. Лимит суточный.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lloydbanksua написав:Свыше 3000 грн. будет комиссия. Лимит суточный.


Они еще могут считать суточный лимит, как угодно...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:01

  lloydbanksua написав:
  anikola13 написав:Подскажите, после 10.10, если делать р2р перевод с карты сторонним сервисом, то свыше 3000 грн будет комиссия или остаются действующие лимиты?

Свыше 3000 грн. будет комиссия. Лимит суточный.

Думаю там не так все однозначно. Сам тариф матиме таке формулювання:
3. Плата за безготівковий переказ грошових коштів з Рахунку/поповнення, що здійснюється Банком на підставі Електронних розпоряджень (МБ Forward Online) в межах залишку на Рахунку 1 :
...
3.3. переказ на платіжну картку будь-якого банку України:
- від 0 до 3000,00 грн. не тарифікується
- від 3000,01 грн. 0,5%
...

Особисто у мене виникають питання щодо саме отих ось згадок про електроннi розпорядження (МБ Forward Online). Використання стороннiх манiсендiв як би таким не вважаються. Тому менi бачиться що на сьогоднi дати вiдповiдь на питання як буде тарифiкуватись робота чужих "тагячок" мабудь що нiхто не зможе i достеменно це взнати можна буде лише на практицi пiсля настання 10.10.2022
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Новый прикол - теперь снятие налички проводят по счету по максимально возможному сроку - 3 дня. Так что хз как они комиссию могут считать - с большой вероятностью по дате проводки - так что существует большой шанс попасть на максимально возможную комиссию, можно снимать 3 дня вроде по суточному лимиту, а потом спишут все за 1 день, как будто снял 9тыс за день.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:30

  vpchelko написав:Новый прикол - теперь снятие налички проводят по счету по максимально возможному сроку - 3 дня. Так что хз как они комиссию могут считать - с большой вероятностью по дате проводки - так что существует большой шанс попасть на максимально возможную комиссию, можно снимать 3 дня вроде по суточному лимиту, а потом спишут все за 1 день, как будто снял 9тыс за день.

Вы разве не видите, что банк постепенно превращается из мелкого шулера,обманывающего людей на кредитах, в более крупного, теперь и депозитчиков будут иметь по максимуму.Что это контора было ясно давно..терпите..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  korzviktor20 написав:Что это контора было ясно давно..терпите..

ну так високе звання " скунс " дають не кожному банчику , це потрібно заслужити ))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:02

  vpchelko написав:Сегодня снимал в банкомате приватбанка 800 и 700 грн.
Смотрю выписку -741.30 и -847.20

итого минус 88.5

вроде тех поддержка говорит мол сумма блокируется и потом возвращается - но такого я ранее не наблюдал, и причем непонятна сумма которую заблокировали.

Какая карта? вроде не замечал такого по своим кокошкам.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:21

Завжди в них таке було, банк блокує суму з врахуванням комісії 5,9% ніби знімаєте кредитні кошти. Потім комісію повертає, якщо картка дебетова. На то він і скунс, щоб не заморочуватися з різними алгоритмами для кредиток і дебеток.
AndriyQ
 
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