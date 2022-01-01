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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:34
AndriyQ написав:
Завжди в них таке було, банк блокує суму з врахуванням комісії 5,9% ніби знімаєте кредитні кошти. Потім комісію повертає, якщо картка дебетова. На то він і скунс, щоб не заморочуватися з різними алгоритмами для кредиток і дебеток.
Так чтоб каждый раз возвращать по дебетовым картам, тоже ведь надо постоянно заморачиваться.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:14
походу придется отказываться от КоКо из-за этих всех муток банка.
где сейчас можно держать короткие деньги с свободным доступом без всех этих заморочек с лимитами и мздой? под нормальный процент конечно же.
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mephala
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:15
mephala написав:
походу придется отказываться от КоКо из-за этих всех муток банка.
где сейчас можно держать короткие деньги с свободным доступом без всех этих заморочек с лимитами и мздой? под нормальный процент конечно же.
Спорт и иЗи
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:25
mephala написав:
походу придется отказываться от КоКо из-за этих всех муток банка.
где сейчас можно держать короткие деньги с свободным доступом без всех этих заморочек с лимитами и мздой? под нормальный процент конечно же.
Агро
правда норм процент там от 100к помоему
и Альфа Мобильный по 2 недели, впрочем, так и Альянс выходит
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cohan
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