Так чтоб каждый раз возвращать по дебетовым картам, тоже ведь надо постоянно заморачиваться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:34
Так чтоб каждый раз возвращать по дебетовым картам, тоже ведь надо постоянно заморачиваться.
Додано: Нед 25 вер, 2022 14:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
походу придется отказываться от КоКо из-за этих всех муток банка.
где сейчас можно держать короткие деньги с свободным доступом без всех этих заморочек с лимитами и мздой? под нормальный процент конечно же.
Додано: Нед 25 вер, 2022 14:15
Додано: Нед 25 вер, 2022 14:25
Агро
правда норм процент там от 100к помоему
и Альфа Мобильный по 2 недели, впрочем, так и Альянс выходит
Додано: Пон 26 вер, 2022 00:00
Что-то по ночам переводы между своими счетами моментально не проходят. Долго стоит статус "очікує". Вроде раньше такого не было. В любое время дня и ночи сразу переводилось.
И второй момент. Перекинул СЭПом в пятницу из другого банка на счёт в Форварде. Как-то так получилось, что перепутал и отправил не на тот счёт, на который хотел. Подумал, как придет на счёт, перекину на правильный. А фигушки! Правда, поздно вечером отправлял, но в 22:20 уже и приложение показывало, что деньги на карте, и в выписке, которая скачивается в приложении, отображалось, что деньги уже на счету, но до самой полуночи (почти два часа со времени поступления перевода) так и не дало перекинуть на нужный счёт. Всё время писало "помилка при блокуванні, недостатньо коштів".
Так и должно было быть, если СЭП пришел в вечернее время, или это уже какие-то выбрыки Форварда?
Додано: Пон 26 вер, 2022 04:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
candidat, сумма не синхронизировалась с балансом карты Ждать начало рабочего дня, когда поступит PUSH о зачислении.
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