Додано: Пон 26 вер, 2022 00:00

Что-то по ночам переводы между своими счетами моментально не проходят. Долго стоит статус "очікує". Вроде раньше такого не было. В любое время дня и ночи сразу переводилось.

И второй момент. Перекинул СЭПом в пятницу из другого банка на счёт в Форварде. Как-то так получилось, что перепутал и отправил не на тот счёт, на который хотел. Подумал, как придет на счёт, перекину на правильный. А фигушки! Правда, поздно вечером отправлял, но в 22:20 уже и приложение показывало, что деньги на карте, и в выписке, которая скачивается в приложении, отображалось, что деньги уже на счету, но до самой полуночи (почти два часа со времени поступления перевода) так и не дало перекинуть на нужный счёт. Всё время писало "помилка при блокуванні, недостатньо коштів".

Так и должно было быть, если СЭП пришел в вечернее время, или это уже какие-то выбрыки Форварда?