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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:34

  AndriyQ написав:Завжди в них таке було, банк блокує суму з врахуванням комісії 5,9% ніби знімаєте кредитні кошти. Потім комісію повертає, якщо картка дебетова. На то він і скунс, щоб не заморочуватися з різними алгоритмами для кредиток і дебеток.

Так чтоб каждый раз возвращать по дебетовым картам, тоже ведь надо постоянно заморачиваться.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

походу придется отказываться от КоКо из-за этих всех муток банка.
где сейчас можно держать короткие деньги с свободным доступом без всех этих заморочек с лимитами и мздой? под нормальный процент конечно же.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:15

  mephala написав:походу придется отказываться от КоКо из-за этих всех муток банка.
где сейчас можно держать короткие деньги с свободным доступом без всех этих заморочек с лимитами и мздой? под нормальный процент конечно же.

Спорт и иЗи
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 14:25

  mephala написав:походу придется отказываться от КоКо из-за этих всех муток банка.
где сейчас можно держать короткие деньги с свободным доступом без всех этих заморочек с лимитами и мздой? под нормальный процент конечно же.


Агро
правда норм процент там от 100к помоему

и Альфа Мобильный по 2 недели, впрочем, так и Альянс выходит
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 00:00

Что-то по ночам переводы между своими счетами моментально не проходят. Долго стоит статус "очікує". Вроде раньше такого не было. В любое время дня и ночи сразу переводилось.
И второй момент. Перекинул СЭПом в пятницу из другого банка на счёт в Форварде. Как-то так получилось, что перепутал и отправил не на тот счёт, на который хотел. Подумал, как придет на счёт, перекину на правильный. А фигушки! Правда, поздно вечером отправлял, но в 22:20 уже и приложение показывало, что деньги на карте, и в выписке, которая скачивается в приложении, отображалось, что деньги уже на счету, но до самой полуночи (почти два часа со времени поступления перевода) так и не дало перекинуть на нужный счёт. Всё время писало "помилка при блокуванні, недостатньо коштів".
Так и должно было быть, если СЭП пришел в вечернее время, или это уже какие-то выбрыки Форварда?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 04:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat, сумма не синхронизировалась с балансом карты :( Ждать начало рабочего дня, когда поступит PUSH о зачислении.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:13

  candidat написав:Что-то по ночам переводы между своими счетами моментально не проходят. Долго стоит статус "очікує". Вроде раньше такого не было. В любое время дня и ночи сразу переводилось.
И второй момент. Перекинул СЭПом в пятницу из другого банка на счёт в Форварде. Как-то так получилось, что перепутал и отправил не на тот счёт, на который хотел. Подумал, как придет на счёт, перекину на правильный. А фигушки! Правда, поздно вечером отправлял, но в 22:20 уже и приложение показывало, что деньги на карте, и в выписке, которая скачивается в приложении, отображалось, что деньги уже на счету, но до самой полуночи (почти два часа со времени поступления перевода) так и не дало перекинуть на нужный счёт. Всё время писало "помилка при блокуванні, недостатньо коштів".
Так и должно было быть, если СЭП пришел в вечернее время, или это уже какие-то выбрыки Форварда?
Так и раньше было.
Кащей
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