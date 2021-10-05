Угу.
"5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо."
Лукавит. Можно.
Платежі\На вільні реквізити.
Вместо карточного счёта выбрать текущий счёт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:00
Re: Форвард Банк Forward Bank
Угу.
"5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо."
Лукавит. Можно.
Платежі\На вільні реквізити.
Вместо карточного счёта выбрать текущий счёт.
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:02
Ліміти на операції в системі Forward Online: (
по платіжних картках:
через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 6000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
«На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» (між будь-якими картками будь-яких банків) - на рівні 7000 грн на добу.
за поточними рахунками:
через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
Додано: Вів 27 вер, 2022 20:03
Amethyst у мене 7к з ощадного норм уходить. А от на карту з ощадного відправити не дає (на бачить рахунку донора)
Додано: Вів 27 вер, 2022 20:07
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