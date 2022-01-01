emeta написав:С ощадного можно как то закинуть деньги в Приват например по реквизитам? Или как тут вообще выход личных средств устроен? Кидать на с ощадного на карту и потом по 7 тыс грн выводить p2p?
С ощадного можно СЭПом скинуть на Уни, а можно перевести на карту, и затем с карты отправить СЭП и р2р
А лимиты с ощадного тоже есть? Сколько можно в сутки кинуть СЭПом? Горячка вот говорит, мол вы не можете с ощадного кидать только через карты
В идеале нужно заплатить на IBAN в Приват Как это сделать с ощадного?
Ліміти на операції в системі Forward Online: (https://online.forward-bank.com/) по платіжних картках: через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 6000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години); «На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» (між будь-якими картками будь-яких банків) - на рівні 7000 грн на добу. за поточними рахунками: через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
Щодо обслуговування: По-перше, відправив 26.09.22 з КОКО КАРД (для виплат) та КОКА КАРД (Дебетовая карта) гроші (в межах ліміту 7000 грн з картки) "по произвольным реквизитам" на теперішній час отримувач так гроші й не отримав. Гаряча лінія співає пісню щодо 3-х днів обслуговування; По-друге, сьогодні 27.09.22 знімав з КОКО КАРД (для виплат) кошти у банкоматі (6000 грн), вдалося тільки через кілька годин та чисельних переговорів з гарячою лінією; По-третє, на зняті з карток КОКА КАРД (Дебетовая карта) (знімав по 3000 грн з картки) з кожної знятої тисячі списало 1059 грн. По-четверте, кодове слово оператор гарячої лінії не сприйняв, кожен раз ідентифікація проходила за повною схемою. Із позитивного майже цілком завершив співпрацю зі скунсом. Співпраця тривала більш ніж 10 років. Тримав в межах фонду на декількох акаунтах.
VASH написав:Щодо обслуговування: По-перше, відправив 26.09.22 з КОКО КАРД (для виплат) та КОКА КАРД (Дебетовая карта) гроші (в межах ліміту 7000 грн з картки) "по произвольным реквизитам" на теперішній час отримувач так гроші й не отримав. Гаряча лінія співає пісню щодо 3-х днів обслуговування; По-друге, сьогодні 27.09.22 знімав з КОКО КАРД (для виплат) кошти у банкоматі (6000 грн), вдалося тільки через кілька годин та чисельних переговорів з гарячою лінією; По-третє, на зняті з карток КОКА КАРД (Дебетовая карта) (знімав по 3000 грн з картки) з кожної знятої тисячі списало 1059 грн. По-четверте, кодове слово оператор гарячої лінії не сприйняв, кожен раз ідентифікація проходила за повною схемою. Із позитивного майже цілком завершив співпрацю зі скунсом. Співпраця тривала більш ніж 10 років. Тримав в межах фонду на декількох акаунтах.
ГРОШІ ТАК І НЕ НАДІШЛИ ОТРИМУВАЧУ (пункт по-перше)...