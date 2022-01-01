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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 243244245246

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  emeta написав:А лимиты с ощадного тоже есть?
Угу.

  emeta написав:Сколько можно в сутки кинуть СЭПом?
"5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо."

  emeta написав:Горячка вот говорит, мол вы не можете с ощадного кидать...
Лукавит. Можно.

  emeta написав:Как это сделать с ощадного?
Платежі\На вільні реквізити.
Вместо карточного счёта выбрать текущий счёт.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:02

  emeta написав:
  Amethyst написав:
  emeta написав:С ощадного можно как то закинуть деньги в Приват например по реквизитам?
Или как тут вообще выход личных средств устроен?
Кидать на с ощадного на карту и потом по 7 тыс грн выводить p2p?

С ощадного можно СЭПом скинуть на Уни, а можно перевести на карту, и затем с карты отправить СЭП и р2р


А лимиты с ощадного тоже есть? Сколько можно в сутки кинуть СЭПом?
Горячка вот говорит, мол вы не можете с ощадного кидать
только через карты :roll:

В идеале нужно заплатить на IBAN в Приват
Как это сделать с ощадного?

Ліміти на операції в системі Forward Online: (https://online.forward-bank.com/)
по платіжних картках:
через меню «Переказ на картку українського банку» встановлено на рівні 6000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на одну картку не можна надіслати більше 6000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години);
«На вільні реквізити» або «Переказ з картки на картку» (між будь-якими картками будь-яких банків) - на рівні 7000 грн на добу.
за поточними рахунками:
через меню «На вільні реквізити» встановлено на рівні 5000 грн на добу. Обмеження діє по кожному рахунку окремо.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:03

Amethyst у мене 7к з ощадного норм уходить. А от на карту з ощадного відправити не дає (на бачить рахунку донора)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:07

  Ромасик написав:Amethyst у мене 7к з ощадного норм уходить. А от на карту з ощадного відправити не дає (на бачить рахунку донора)
Переказ між своїми рах-ми?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:29

Amethyst 7к? Назовні звісно
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 22:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Щодо обслуговування:
По-перше, відправив 26.09.22 з КОКО КАРД (для виплат) та КОКА КАРД (Дебетовая карта) гроші (в межах ліміту 7000 грн з картки) "по произвольным реквизитам" на теперішній час отримувач так гроші й не отримав. Гаряча лінія співає пісню щодо 3-х днів обслуговування;
По-друге, сьогодні 27.09.22 знімав з КОКО КАРД (для виплат) кошти у банкоматі (6000 грн), вдалося тільки через кілька годин та чисельних переговорів з гарячою лінією;
По-третє, на зняті з карток КОКА КАРД (Дебетовая карта) (знімав по 3000 грн з картки) з кожної знятої тисячі списало 1059 грн.
По-четверте, кодове слово оператор гарячої лінії не сприйняв, кожен раз ідентифікація проходила за повною схемою.
Із позитивного майже цілком завершив співпрацю зі скунсом. Співпраця тривала більш ніж 10 років. Тримав в межах фонду на декількох акаунтах.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:41

  VASH написав:Щодо обслуговування:
По-перше, відправив 26.09.22 з КОКО КАРД (для виплат) та КОКА КАРД (Дебетовая карта) гроші (в межах ліміту 7000 грн з картки) "по произвольным реквизитам" на теперішній час отримувач так гроші й не отримав. Гаряча лінія співає пісню щодо 3-х днів обслуговування;
По-друге, сьогодні 27.09.22 знімав з КОКО КАРД (для виплат) кошти у банкоматі (6000 грн), вдалося тільки через кілька годин та чисельних переговорів з гарячою лінією;
По-третє, на зняті з карток КОКА КАРД (Дебетовая карта) (знімав по 3000 грн з картки) з кожної знятої тисячі списало 1059 грн.
По-четверте, кодове слово оператор гарячої лінії не сприйняв, кожен раз ідентифікація проходила за повною схемою.
Із позитивного майже цілком завершив співпрацю зі скунсом. Співпраця тривала більш ніж 10 років. Тримав в межах фонду на декількох акаунтах.


ГРОШІ ТАК І НЕ НАДІШЛИ ОТРИМУВАЧУ (пункт по-перше)...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:56

  VASH написав:ГРОШІ ТАК І НЕ НАДІШЛИ ОТРИМУВАЧУ (пункт по-перше)...

Селяви
Сеп доходит за 1-2 часа как пить дать. У скунса уточнили, деньги с банка вышли?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 10:01

  Ромасик написав:
  VASH написав:ГРОШІ ТАК І НЕ НАДІШЛИ ОТРИМУВАЧУ (пункт по-перше)...

Селяви
Сеп доходит за 1-2 часа как пить дать. У скунса уточнили, деньги с банка вышли?

Гроші тільки зайшли (отправлено 26.09.22).
За зняті у банкоматі з карток КОКО КАРД (Дебетова картка)з кожної 1000 грн - 1059 грн (гаряча лінія вчора стверджувала, що це тимчасове блокування - зараз вам буде повернено заблоковані кошти), ніякого перерахування не пройшло. Йде друга доба...
VASH
 
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