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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 14:40
отправил с ощадного на приватовский счёт UA посредством меню на свободные реквизиты
. Статус ожидает
Я так понимаю, это платеж в системе электронных платежей?
Чё реально пару дней ждать ?
Востаннє редагувалось emeta
в Сер 28 вер, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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emeta
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:41
citramon написав:
Заблокированная сумма вернется после проведения операции по счету. мне через 2 дня вернулась.
Раньше (месяца 2 назад последний раз снимал наличку в банкомате ) не блокировали дополнительную сумму при снятии с кококард дебет, а теперь начали это делать
банкомат чужой или родной?
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Кащей
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:56
Кащей написав: citramon написав:
Заблокированная сумма вернется после проведения операции по счету. мне через 2 дня вернулась.
Раньше (месяца 2 назад последний раз снимал наличку в банкомате ) не блокировали дополнительную сумму при снятии с кококард дебет, а теперь начали это делать
банкомат чужой или родной?
чужой и раньше , и сейчас
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citramon
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Додано: Сер 28 вер, 2022 14:58
VASH написав: Ромасик написав: VASH написав:
ГРОШІ ТАК І НЕ НАДІШЛИ ОТРИМУВАЧУ (пункт по-перше)...
Селяви
Сеп доходит за 1-2 часа как пить дать. У скунса уточнили, деньги с банка вышли?
Гроші тільки зайшли (отправлено 26.09.22).
За зняті у банкоматі з карток КОКО КАРД (Дебетова картка)з кожної 1000 грн - 1059 грн (гаряча лінія вчора стверджувала, що це тимчасове блокування - зараз вам буде повернено заблоковані кошти), ніякого перерахування не пройшло. Йде друга доба...
кто был отримувачем, если не секрет ? может он придерживал зачисление ?
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citramon
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:01
emeta написав:
отправил с ощадного на приватовский счёт UA посредством меню на свободные реквизиты
. Статус ожидает
Я так понимаю, это платеж в системе электронных платежей?
Чё реально пару дней ждать ?
отправят в течение часа. Не для того лимиты порезали, чтобы еще задерживать отправку на пару суток )
а вот после 18.00 не отправляют
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citramon
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Додано: Сер 28 вер, 2022 15:07
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Гроші тільки зайшли (отправлено 26.09.22).
За зняті у банкоматі з карток КОКО КАРД (Дебетова картка)з кожної 1000 грн - 1059 грн (гаряча лінія вчора стверджувала, що це тимчасове блокування - зараз вам буде повернено заблоковані кошти), ніякого перерахування не пройшло. Йде друга доба...[/quote]
кто был отримувачем, если не секрет ? может он придерживал зачисление ?[/quote]
Виключаю, з отримувачем працюю багато років (гроші на придбання військових облігацій)
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VASH
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