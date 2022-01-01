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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:40

отправил с ощадного на приватовский счёт UA посредством меню на свободные реквизиты. Статус ожидает
Я так понимаю, это платеж в системе электронных платежей?
Чё реально пару дней ждать ? :shock:
Востаннє редагувалось emeta в Сер 28 вер, 2022 14:41, всього редагувалось 1 раз.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  citramon написав:Заблокированная сумма вернется после проведения операции по счету. мне через 2 дня вернулась.
Раньше (месяца 2 назад последний раз снимал наличку в банкомате ) не блокировали дополнительную сумму при снятии с кококард дебет, а теперь начали это делать
банкомат чужой или родной?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:56

  Кащей написав:
  citramon написав:Заблокированная сумма вернется после проведения операции по счету. мне через 2 дня вернулась.
Раньше (месяца 2 назад последний раз снимал наличку в банкомате ) не блокировали дополнительную сумму при снятии с кококард дебет, а теперь начали это делать
банкомат чужой или родной?

чужой и раньше , и сейчас
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 14:58

  VASH написав:
  Ромасик написав:
  VASH написав:ГРОШІ ТАК І НЕ НАДІШЛИ ОТРИМУВАЧУ (пункт по-перше)...

Селяви
Сеп доходит за 1-2 часа как пить дать. У скунса уточнили, деньги с банка вышли?

Гроші тільки зайшли (отправлено 26.09.22).
За зняті у банкоматі з карток КОКО КАРД (Дебетова картка)з кожної 1000 грн - 1059 грн (гаряча лінія вчора стверджувала, що це тимчасове блокування - зараз вам буде повернено заблоковані кошти), ніякого перерахування не пройшло. Йде друга доба...

кто был отримувачем, если не секрет ? может он придерживал зачисление ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:01

  emeta написав:отправил с ощадного на приватовский счёт UA посредством меню на свободные реквизиты. Статус ожидает
Я так понимаю, это платеж в системе электронных платежей?
Чё реально пару дней ждать ? :shock:

отправят в течение часа. Не для того лимиты порезали, чтобы еще задерживать отправку на пару суток )
а вот после 18.00 не отправляют
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 15:07

[quote="
Гроші тільки зайшли (отправлено 26.09.22).
За зняті у банкоматі з карток КОКО КАРД (Дебетова картка)з кожної 1000 грн - 1059 грн (гаряча лінія вчора стверджувала, що це тимчасове блокування - зараз вам буде повернено заблоковані кошти), ніякого перерахування не пройшло. Йде друга доба...[/quote]
кто был отримувачем, если не секрет ? может он придерживал зачисление ?[/quote]
Виключаю, з отримувачем працюю багато років (гроші на придбання військових облігацій)
VASH
 
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  #<1 ... 244245246247
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