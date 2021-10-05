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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 23:47
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alibob
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Додано: Чет 29 вер, 2022 10:10
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lamal
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Додано: Чет 29 вер, 2022 17:50
Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.
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Warrior
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Додано: Чет 29 вер, 2022 17:56
Warrior написав:
Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.
И какова эта сумма, если не секрет? Или ее порядок хотя бы.
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Кащей
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Чет 29 вер, 2022 17:26
cohan
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