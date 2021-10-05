банк - банка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 вер, 2022 23:47
Додано: Чет 29 вер, 2022 10:10
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:50
Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.
Додано: Чет 29 вер, 2022 17:56
Додано: Чет 29 вер, 2022 18:47
Кащей
Чуть больше от привлекающей внимание финмониторинга. Рельно думаю вряд ли подтвердят, если такие ограничения уже ввели. Может просто тянут время. Вторник будет уже 4.10 а там уже и новые ограничения с 10.10 на выход.
Кстати, как сейчас с финмониторингом?
Додано: Чет 29 вер, 2022 19:19
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
а с когда там тарифы на p2p повышают ? с 10го или с 4го ?
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:25
Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:56
Re: Форвард Банк Forward Bank
майже місяць тому як закінчив співробітництво зі скунсом. Все виплатив до копійки, навіть побавився на місяць під 19,5%.
Це були гарні 2 роки, тож дякую Форвард за можливості і за те, що давав гарні відсотки.
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