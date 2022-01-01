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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:47

  pepe написав:
  cohan написав:P.S. кажется цифры тут тоже кони не принимают, короче, помню для них специально отдельное слово держу

У меня во всех банках кодовое слово четырехзначное, только у скунса оно должно быть не короче пяти. Пришлось добавить букву.

банк - банка? :D :D :D
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 10:10

  alibob написав:
  pepe написав:
  cohan написав:P.S. кажется цифры тут тоже кони не принимают, короче, помню для них специально отдельное слово держу

У меня во всех банках кодовое слово четырехзначное, только у скунса оно должно быть не короче пяти. Пришлось добавить букву.

банк - банка? :D :D :D

pepe-pepep )))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:50

Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.
Warrior
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 17:56

  Warrior написав:Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.

И какова эта сумма, если не секрет? Или ее порядок хотя бы.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 18:47

Кащей
Чуть больше от привлекающей внимание финмониторинга. Рельно думаю вряд ли подтвердят, если такие ограничения уже ввели. Может просто тянут время. Вторник будет уже 4.10 а там уже и новые ограничения с 10.10 на выход.
Кстати, как сейчас с финмониторингом?
Warrior
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 19:19

  cohan написав:оператор не видит кодового слова и проверяет его только вбив в интерфейс

И не должен видеть. Во всех нормальных банках так.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

а с когда там тарифы на p2p повышают ? с 10го или с 4го ?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:25

  cohan написав:а с когда там тарифы на p2p повышают ? с 10го или с 4го ?

С 10.10
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 12:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

майже місяць тому як закінчив співробітництво зі скунсом. Все виплатив до копійки, навіть побавився на місяць під 19,5%.
Це були гарні 2 роки, тож дякую Форвард за можливості і за те, що давав гарні відсотки.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:33

  cohan написав:а с когда там тарифы на p2p повышают ? с 10го или с 4го ?


А что за изменения?
до 3к грн с одной карты в сутки без комиссии и неродные банкоматы с комиссией станут?
emeta
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