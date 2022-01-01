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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:47
Andey написав:
майже місяць тому як закінчив співробітництво зі скунсом. Все виплатив до копійки, навіть побавився на місяць під 19,5%.
Це були гарні 2 роки, тож дякую Форвард за можливості і за те, що давав гарні відсотки.
Откуда взялись 19,5% за месяц? Если речь о депозите с бонусом по текущим счетам, то там за месяц 19% было, а 19,5 за полгода вроде.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:42
candidat написав: Andey написав:
майже місяць тому як закінчив співробітництво зі скунсом. Все виплатив до копійки, навіть побавився на місяць під 19,5%.
Це були гарні 2 роки, тож дякую Форвард за можливості і за те, що давав гарні відсотки.
Откуда взялись 19,5% за месяц? Если речь о депозите с бонусом по текущим счетам, то там за месяц 19% было, а 19,5 за полгода вроде.
я когда пришёл забирать в начале августа годовой депо, то меня уломали на месячный депо ставкой 19.5% (8.75% и остальное бонусами на счет ++++). Может тогда были депо на месяц, я хз как сейчас.
В общем еще месяц попил валерианку, забрал депо, проценты, и в клуб 50+
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