Откуда взялись 19,5% за месяц? Если речь о депозите с бонусом по текущим счетам, то там за месяц 19% было, а 19,5 за полгода вроде.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:47
Откуда взялись 19,5% за месяц? Если речь о депозите с бонусом по текущим счетам, то там за месяц 19% было, а 19,5 за полгода вроде.
Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:42
я когда пришёл забирать в начале августа годовой депо, то меня уломали на месячный депо ставкой 19.5% (8.75% и остальное бонусами на счет ++++). Может тогда были депо на месяц, я хз как сейчас.
В общем еще месяц попил валерианку, забрал депо, проценты, и в клуб 50+
Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:08
19.5 це річних
а в місяць відповідно 19.5 / 12
максимум, що платив банк в місяць - це15% (он зараз - на Ощадному рахунку із вільним доступом до коштів (але із лімітами на вихід)
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