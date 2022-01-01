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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:47
Andey написав:
майже місяць тому як закінчив співробітництво зі скунсом. Все виплатив до копійки, навіть побавився на місяць під 19,5%.
Це були гарні 2 роки, тож дякую Форвард за можливості і за те, що давав гарні відсотки.
Откуда взялись 19,5% за месяц? Если речь о депозите с бонусом по текущим счетам, то там за месяц 19% было, а 19,5 за полгода вроде.
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candidat
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:42
candidat написав: Andey написав:
майже місяць тому як закінчив співробітництво зі скунсом. Все виплатив до копійки, навіть побавився на місяць під 19,5%.
Це були гарні 2 роки, тож дякую Форвард за можливості і за те, що давав гарні відсотки.
Откуда взялись 19,5% за месяц? Если речь о депозите с бонусом по текущим счетам, то там за месяц 19% было, а 19,5 за полгода вроде.
я когда пришёл забирать в начале августа годовой депо, то меня уломали на месячный депо ставкой 19.5% (8.75% и остальное бонусами на счет ++++). Может тогда были депо на месяц, я хз как сейчас.
В общем еще месяц попил валерианку, забрал депо, проценты, и в клуб 50+
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Andey
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:08
19.5 це річних
а в місяць відповідно 19.5 / 12
максимум, що платив банк в місяць - це15% (он зараз - на Ощадному рахунку із вільним доступом до коштів (але із лімітами на вихід)
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greenozon
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Додано: Суб 01 жов, 2022 09:03
greenozon написав:
19.5 це річних
а в місяць відповідно 19.5 / 12
максимум, що платив банк в місяць - це15% (он зараз - на Ощадному рахунку із вільним доступом до коштів (але із лімітами на вихід)
Как то непонятно у вас выходит. Ощадный ведь тоже 15 % : 12. А по бонусами годовые % по наростающей:17.5,18.5,19.5 (примерно,по памяти)
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THB
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Додано: Суб 01 жов, 2022 11:54
THB написав: greenozon написав:
19.5 це річних
а в місяць відповідно 19.5 / 12
максимум, що платив банк в місяць - це15% (он зараз - на Ощадному рахунку із вільним доступом до коштів (але із лімітами на вихід)
Как то непонятно у вас выходит. Ощадный ведь тоже 15 % : 12. А по бонусами годовые % по наростающей:17.5,18.5,19.5 (примерно,по памяти)
дописувач вище стверджував про 19.5 на МІСЯЦЬ
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Додано: Пон 03 жов, 2022 08:35
Чи загрожує банку оголошена президентом конфіскація?
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Webracer
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klug
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