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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 19:47

  Andey написав:майже місяць тому як закінчив співробітництво зі скунсом. Все виплатив до копійки, навіть побавився на місяць під 19,5%.
Це були гарні 2 роки, тож дякую Форвард за можливості і за те, що давав гарні відсотки.

Откуда взялись 19,5% за месяц? Если речь о депозите с бонусом по текущим счетам, то там за месяц 19% было, а 19,5 за полгода вроде.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 20:42

  candidat написав:
  Andey написав:майже місяць тому як закінчив співробітництво зі скунсом. Все виплатив до копійки, навіть побавився на місяць під 19,5%.
Це були гарні 2 роки, тож дякую Форвард за можливості і за те, що давав гарні відсотки.

Откуда взялись 19,5% за месяц? Если речь о депозите с бонусом по текущим счетам, то там за месяц 19% было, а 19,5 за полгода вроде.

я когда пришёл забирать в начале августа годовой депо, то меня уломали на месячный депо ставкой 19.5% (8.75% и остальное бонусами на счет ++++). Может тогда были депо на месяц, я хз как сейчас.
В общем еще месяц попил валерианку, забрал депо, проценты, и в клуб 50+
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 21:08

19.5 це річних
а в місяць відповідно 19.5 / 12

максимум, що платив банк в місяць - це15% (он зараз - на Ощадному рахунку із вільним доступом до коштів (але із лімітами на вихід)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 09:03

  greenozon написав:19.5 це річних
а в місяць відповідно 19.5 / 12

максимум, що платив банк в місяць - це15% (он зараз - на Ощадному рахунку із вільним доступом до коштів (але із лімітами на вихід)

Как то непонятно у вас выходит. Ощадный ведь тоже 15 % : 12. А по бонусами годовые % по наростающей:17.5,18.5,19.5 (примерно,по памяти)
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 11:54

  THB написав:
  greenozon написав:19.5 це річних
а в місяць відповідно 19.5 / 12

максимум, що платив банк в місяць - це15% (он зараз - на Ощадному рахунку із вільним доступом до коштів (але із лімітами на вихід)

Как то непонятно у вас выходит. Ощадный ведь тоже 15 % : 12. А по бонусами годовые % по наростающей:17.5,18.5,19.5 (примерно,по памяти)


дописувач вище стверджував про 19.5 на МІСЯЦЬ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 08:35

Чи загрожує банку оголошена президентом конфіскація?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

А эти бонусы к ощадному не подпадают под индивидуальные, нерыночные условия? Что там фонд в случае скажет?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 14:06

  vano80 написав:А эти бонусы к ощадному не подпадают под индивидуальные, нерыночные условия? Что там фонд в случае скажет?

Вы за бонусы по текущим счетам +++? Маловероятно, что они будут выплачены в случае ликвидации банка. Если речь именно об ощадном - то это обычный текущий счёт.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 15:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрий день!
Є картка Авторська Голд Макс РР. Щомісячне обслуговування рахунку 10 грн. В тому місяці зняло залишок по картці (менше 10 грн), а в цьому загнало в - 10 грн.
Підкажіть, він і далі буде нараховувати по 10 грн в мінус?
Дякую.
Alex_TT
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