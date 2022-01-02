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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:38

Alien
Странные вы вопросы задаёте - этого нет в тарифах. А вы спрашиваете, а точно ли нет? А вот 100% нет? А может вы всё-таки забыли? Надо проверить, надо уточнить, надо рассеять все сомнения...

Впрочем, эти сомнения возникли видимо только у вас.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:13

Vorlon радий, що у вас нiяких сумнiвiв не виникло. Втiм ви не один на цьому форумi. I ви помиляєтесь у своєму висновку
Впрочем, эти сомнения возникли видимо только у вас.
У iнших форумчан подiбнi питання виникали теж i однозначних вiдповiдей на них поки я не зустрiчав. Ось наприклад:
  Кочевник написав:Howl, я щось у новині не знайшов жодної згадки про п2п чужою тягнучкою. Невже без змін?

Ось вiдповiдь в якiй на мiй погляд не усе так однозначно:
  Howl написав:Кочевник, можливо, але як це буде на практиці, то буде видно.

Аналогiчнi питання зустрiчав на "червоному". Тому пам'ятаючи, що Форвардбанк ще часто називають "скунсом" особисто я вважаю не зайвим пiдстрахуватись та отримати чiткi та однозначнi вiдповiдi до початку дiї тарифу саме вiд банку, а не перевiряти "на практицi" з можливiстю втрапити на комic.
Вибачте звичайно, що потурбував своїм повiдомленням, втiм бачу що щонайменше один форумчанин менi вже подякував за мою iнформацiю, отже комусь вона таки стала у нагодi.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:36

  Warrior написав:Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.

Предоставили ответ ?
Мне - нет.
Горячая линия предлагает ожидать
citramon
 
Повідомлень: 588
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 18:12

  citramon написав:
  Warrior написав:Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.

Предоставили ответ ?
Мне - нет.
Горячая линия предлагает ожидать


На удивление, да. Вчера перезвонили из банка. Подтвердили возможность вывода. Единственное ограничение 150т. в сутки.
Warrior
 
Повідомлень: 4
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  #<1 ... 247248249250
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