Alien
Странные вы вопросы задаёте - этого нет в тарифах. А вы спрашиваете, а точно ли нет? А вот 100% нет? А может вы всё-таки забыли? Надо проверить, надо уточнить, надо рассеять все сомнения...
Впрочем, эти сомнения возникли видимо только у вас.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 15:38
Alien
Странные вы вопросы задаёте - этого нет в тарифах. А вы спрашиваете, а точно ли нет? А вот 100% нет? А может вы всё-таки забыли? Надо проверить, надо уточнить, надо рассеять все сомнения...
Впрочем, эти сомнения возникли видимо только у вас.
Додано: Сер 05 жов, 2022 16:13
Vorlon радий, що у вас нiяких сумнiвiв не виникло. Втiм ви не один на цьому форумi. I ви помиляєтесь у своєму висновку
У iнших форумчан подiбнi питання виникали теж i однозначних вiдповiдей на них поки я не зустрiчав. Ось наприклад:
Ось вiдповiдь в якiй на мiй погляд не усе так однозначно:
Аналогiчнi питання зустрiчав на "червоному". Тому пам'ятаючи, що Форвардбанк ще часто називають "скунсом" особисто я вважаю не зайвим пiдстрахуватись та отримати чiткi та однозначнi вiдповiдi до початку дiї тарифу саме вiд банку, а не перевiряти "на практицi" з можливiстю втрапити на комic.
Вибачте звичайно, що потурбував своїм повiдомленням, втiм бачу що щонайменше один форумчанин менi вже подякував за мою iнформацiю, отже комусь вона таки стала у нагодi.
Додано: Сер 05 жов, 2022 16:36
Додано: Сер 05 жов, 2022 18:12
На удивление, да. Вчера перезвонили из банка. Подтвердили возможность вывода. Единственное ограничение 150т. в сутки.
Додано: Чет 06 жов, 2022 13:17
Не могу Вам ответить в личку.
Звонил на горячую линию в день окончания депозита. Это был как раз четверг. Приём заявок на рассмотрение уже был закрыт. Поэтому заявка рассматривалась в понедельник и во вторник получил согласование. Нужно будет указать сумму которую планируете выводить и счёт IBAN на который планируете перечисление.
Думаю всё получится. Удачи!
Додано: Чет 06 жов, 2022 16:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Не могу найти на сайте депозиты с +++
Додано: Чет 06 жов, 2022 16:31
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:23
акція діє до кінця цього місяця (але зазвичай ближче до завершення банк її продовжує, проте також любить міняти числа у %%)
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