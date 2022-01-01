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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 15:38

Alien
Странные вы вопросы задаёте - этого нет в тарифах. А вы спрашиваете, а точно ли нет? А вот 100% нет? А может вы всё-таки забыли? Надо проверить, надо уточнить, надо рассеять все сомнения...

Впрочем, эти сомнения возникли видимо только у вас.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:13

Vorlon радий, що у вас нiяких сумнiвiв не виникло. Втiм ви не один на цьому форумi. I ви помиляєтесь у своєму висновку
Впрочем, эти сомнения возникли видимо только у вас.
У iнших форумчан подiбнi питання виникали теж i однозначних вiдповiдей на них поки я не зустрiчав. Ось наприклад:
  Кочевник написав:Howl, я щось у новині не знайшов жодної згадки про п2п чужою тягнучкою. Невже без змін?

Ось вiдповiдь в якiй на мiй погляд не усе так однозначно:
  Howl написав:Кочевник, можливо, але як це буде на практиці, то буде видно.

Аналогiчнi питання зустрiчав на "червоному". Тому пам'ятаючи, що Форвардбанк ще часто називають "скунсом" особисто я вважаю не зайвим пiдстрахуватись та отримати чiткi та однозначнi вiдповiдi до початку дiї тарифу саме вiд банку, а не перевiряти "на практицi" з можливiстю втрапити на комic.
Вибачте звичайно, що потурбував своїм повiдомленням, втiм бачу що щонайменше один форумчанин менi вже подякував за мою iнформацiю, отже комусь вона таки стала у нагодi.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:36

  Warrior написав:Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.

Предоставили ответ ?
Мне - нет.
Горячая линия предлагает ожидать
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 18:12

  citramon написав:
  Warrior написав:Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.

Предоставили ответ ?
Мне - нет.
Горячая линия предлагает ожидать


На удивление, да. Вчера перезвонили из банка. Подтвердили возможность вывода. Единственное ограничение 150т. в сутки.
Warrior
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:17

  citramon написав:
  Warrior написав:Сегодня на горячей линии приняли заявку на возврат всей суммы депозита переводом на IBAN. Якобы рассматривают два раза в неделю, в понедельник и четверг. Ответ обещала во вторник.

Предоставили ответ ?
Мне - нет.
Горячая линия предлагает ожидать


Не могу Вам ответить в личку.
Звонил на горячую линию в день окончания депозита. Это был как раз четверг. Приём заявок на рассмотрение уже был закрыт. Поэтому заявка рассматривалась в понедельник и во вторник получил согласование. Нужно будет указать сумму которую планируете выводить и счёт IBAN на который планируете перечисление.
Думаю всё получится. Удачи!
Warrior
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не могу найти на сайте депозиты с +++
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 16:31

  Gost2013 написав:Не могу найти на сайте депозиты с +++

Ищите в разделе Счета
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:23

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

акція діє до кінця цього місяця (але зазвичай ближче до завершення банк її продовжує, проте також любить міняти числа у %%)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:28

Support BForward
Можете подробно разъяснить изменения, которые ждут клиентов с 10.10 ?
В первую очередь интересуют новые лимиты на вывод.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Будьте осторожны с банкоматами данного банка!
Вчера захотел с серой дебетной КОКО-карты снять деньги. Сумма небольшая-1500 грн.
Отделение в Киеве на Позняках (Драгоманова).
В банкомате ввёл пароль и сумму - и банк выплюнул чек "Ваша карта изъята".
Хотя PIN-код при этом был правильный. Сообщения "неверный pin" не было.
В отделении мне выдали новый пластик со сроком действия 01/27 (старый был 03/26).
А также чёрный конверт с наклейками. Перевыпуск карты бесплатный.
Новая карта активируется в течении часа, а после 18:00 закрывается доступ к отделению и по словам сотрудников доступа к банкомату также нет. До момента активации карты снять деньги с этого счёта нельзя никак - ни через кассу, ни переводом между своими счетами. А если деньги нужны срочно, что тогда?
Итого: претензий к персоналу у меня нет, тут всё чётко. Но вот работа банкомата и невозможность оперативно снять деньги с изъятой карты - это минус. Стоит ли из-за таких минусов продолжать сотрудничать с банком - думайте сами.
Sanyok77
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